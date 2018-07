André Sá vence duelo brasileiro nas duplas em Metz O brasileiro André Sá estreou com vitória no Torneio de Metz, disputado em quadras rápidas, na França. Nesta segunda-feira, o número 68 do ranking de duplas e o australiano Paul Hanley, 47º colocado, derrotaram o também brasileiro Marcelo Demoliner, número 75, e o argentino Federico Delbonis, número 199, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 5 minutos.