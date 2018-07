André Sá vence dupla sueca na estreia no Torneio de Estocolmo

Após ser vice-campeão em Shenzhen, na China, Sá optou por ficar fora do circuito na semana passada. E agora o brasileiro, que faz boa temporada, estreou com vitória em Estocolmo e aguarda a definição dos próximos oponentes, que sairão do jogo em que os norte-americanos Nicholas Monroe e Jack Sock vão duelar com o alemão Andre Begeman e o neozelandês Artem Sitak.

No primeiro set da partida deste segunda, Sá e Guccione converteram os três break points que tiveram e aplicaram 6/1. Já na segunda parcial, o brasileiro e o australiano perderam o saque uma vez e só tiveram sucesso em uma de seis chances de quebra de serviço, sendo posteriormente derrotados no tie-break.

A definição da partida, então, ficou para o match tie-break, em que Sá e Guccione se deram melhor, pois venceram seis de oito pontos no próprio serviço, além de quatro de sete no saque do sueco. Assim, avançaram no torneio sueco.

Além de André Sá, o Brasil tem outro representante na chave de duplas em Estocolmo: Marcelo Demoliner. Ele e o neozelandês Marcus Daniell vão encarar na primeira rodada o polonês Mariusz Frystenberg e o mexicano Santiago Gonzalez.