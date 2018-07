André Sá vence e avança à semifinal do Torneio de Istambul Depois de Thomaz Bellucci vencer na chave de simples, André Sá também se destacou nas duplas e alcançou à semifinal do Torneio de Istambul, na Turquia. Ao lado do australiano Chris Guccione, ele derrotou o casaque Andrey Golubev e o usbeque Denis Istomin por duplo 6/3.