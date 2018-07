André Sá vence e avança na estreia nas duplas em Metz O brasileiro André Sá estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Metz. Nesta quarta-feira, o mineiro e o polonês Tomasz Bednarek avançaram no ATP 250 francês, disputado em quadras duras, ao derrotarem o sueco Johan Brunstorm e o austríaco Philipp Oswald por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.