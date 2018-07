André Sá vence e Demoliner cai na estreia no Torneio de Antuérpia

Os dois tenistas brasileiros que competem na chave de duplas do Torneio de Antuérpia tiveram destinos opostos nesta terça-feira. André Sá venceu em sua estreia, mas Marcelo Demoliner foi eliminado logo em sua primeira partida na competição belga, de nível ATP 250.

Jogando ao lado do britânico Dominic Inglot, Sá derrotou os locais Steve Darcis e Joris de Loore por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Nas quartas de final, brasileiro e britânico vão enfrentar a parceria formada pelo uruguaio Pablo Cuevas e pelo espanhol David Marrero. Os dois compõem a dupla cabeça de chave número quatro do torneio.

Marcelo Demoliner, por sua vez, se despediu de forma precoce na Antuérpia. Ele e o neozelandês Marcus Daniell foram batidos pelo francês Fabrice Martin e pelo austríaco Olivier Marach pelo placar de 7/6 (7/3), 2/6 e 10/6. Martin e Marach formam a dupla cabeça de chave número três da competição.

Não há brasileiros na chave de simples na Antuérpia. Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil, compete em Moscou nesta semana.