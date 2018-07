André Sá vence em duplas em Nottingham e ganha seu 9º título

Aos 38 anos, André Sá vai voltar a ser um dos 50 melhores duplistas do mundo após três anos. Neste sábado, o brasileiro, em parceria com o australiano Chris Guccione, faturou o título do Torneio de Nottingham, na grama, último preparatório para Wimbledon. Na final, Sá e Guccione venceram Pablo Cuevas (Uruguai)/David Marrero (Espanha) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Perto de completar 20 anos jogando no Circuito Mundial, André Sá conquistou o nono título da carreira - todos foram conquistados em duplas. O catarinense ganhou pela primeira vez em 2001, em Hong Kong, e depois ficou seis anos sem conquistas. Ganhou cinco vezes com Marcelo Melo entre 2007 e 2009, e mais uma com Jamie Murray em 2011.

Depois de um jejum de quatro anos, Sá já tem dois títulos na temporada. Com o finlandês Jarkko Nieminen, ele havia sido campeão em Buenos Aires. Neste ano, com Guccione, na grama, Sá venceu em Manchester e furou o quali em Queens.

O título de Nottingham é tem uma importância especial porque, após o encerramento de Roland Garros, começou a contagem de pontos para o ranking olímpico. O torneio de duplas no Rio terá 32 times e André Sá, se subir mais alguns postos no ranking, tem chances de disputá-lo.

SIMPLES

Na decisão da chave de simples de Nottingham, vitória de Denis Istomin, do Usbequistão, sobre o norte-americano Sam Querry, por 2 sets a 0, com 7/6 (7/1) e 7/6 (8/6). O título é o primeiro da carreira do usbeque, número 92 do ranking mundial. Aos 28 anos, ele nunca havia disputado uma final na ATP.

O torneio contava com alguns nomes importantes, como os espanhóis David Ferrer e Feliciano Lopez, o francês Gilles Simon e o argentino Leonardo Mayer. Todos, entretanto, caíram antes das semifinais.

MULHERES

No tênis feminino, este sábado foi dia de final em Eastbourne, também na Inglaterra. Número 31 do ranking mundial, a suíça Belinda Bencic, de apenas 18 anos, surpreendeu a favorita Agnieszka Radwanska, venceu por 2 a 1 (6/4, 4/6 e 6/0), com direito a pneu, e faturou seu primeiro título da carreira. Bencic havia contado com desistência de Caroline Wozniacki para chegar à final.