André Sá vence na estreia e vai às quartas de final nas duplas em Metz

Sá e Guccione sofreram com o saque de Pavic e Venus, tanto que levaram nove aces e fizeram apenas três. Mesmo assim, conseguiram duas quebras de serviço, sendo uma em cada set, além de terem salvado os três break points da dupla adversária, todos eles na segunda parcial.

Classificados às quartas de final, Sá e Guccione agora terão pela frente a dupla vencedora do duelo em que os franceses Pierre Herbert e Nicolas Mahut, atuais campeões do US Open, vão encarar austríaco Olivier Marach e o ucraniano Sergyi Stakhovsky.

Além de Sá, o Brasil terá outro representante nas quartas de final da chave de duplas do ATP 250 francês, Marcelo Demoliner, que atua com o neozelandês Marcus Daniell e na última segunda-feira superou os irmãos alemães Alexander Zverev e Mischa Zverev (7/6 e 6/4).

Sá, de 38 anos, faz uma boa temporada, tendo conquistado três títulos de duplas nesta temporada no circuito da ATP, em Umag (com Maximo Gonzalez), em Nottingham (com Guccione) e em Buenos Aires (com Jarkko Nieminen). Em Metz, o brasileiro foi campeão em 2011, ao lado do britânico Jamie Murray.

SIMPLES - Pela chave de simples em Metz, o francês Edouard Roger-Vasselin foi definido como adversário de estreia do compatriota Gilles Simon após passar por Kenny De Schepper, também da França (6/4 e 7/6).

O alemão Mischa Zverev venceu o espanhol Pablo Carreno (6/2, 6/7 e 6/1) e agora vai enfrentar o francês Jo-Wilfried Tsonga. O francês Adrian Mannarino e o canadense Vasek Pospisil também triunfaram nesta terça e estão garantidos nas oitavas de final.