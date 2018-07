André Sá vence na estreia nas duplas em torneio de Roland Garros

PARIS - André Sá estreou com vitória na chave de duplas de Roland Garros nesta terça-feira. O tenista brasileiro, jogando ao lado do croata Mate Pavic, derrotou a parceria formada pelo britânico Ken Skupski e pelo neozelandês Michael Venus por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas uma hora de jogo.

Na segunda rodada, Sá e Pavic vão ter pela frente os vencedores do confronto entre Santiago Giraldo/Alejandro Gonzalez e Treat Huey/Dominic Inglot. Huey e Inglot formam a dupla cabeça de chave número sete do torneio.

Sá não é o único brasileiro na chave de duplas. Marcelo Melo, ainda sem data para estrear, vai jogar ao lado do israelense Jonathan Erlich. Melo e Erlich vão enfrentar na primeira rodada o checo Frantisek Cermak e o russo Mikhail Elgin.

Bruno Soares, por sua vez, vai estrear contra o usbeque Denis Istomin e o checo Lukas Rosol. O austríaco Alexander Peya será novamente o parceiro do brasileiro em Roland Garros. Eles devem entrar em quadra pela primeira vez nesta quarta ou quinta-feira, em Paris.