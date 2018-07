André Sá vence nas duplas e vai à semifinal do Torneio de Valência O brasileiro André Sá está a um passo de disputar mais uma final no circuito da ATP. Atuando ao lado do australiano Chris Guccione, ele chegou às semifinais do Torneio de Valência nesta quinta-feira, ao derrotar os favoritos Lukasz Kubot, da Polônia, e Leander Paes, da Índia, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.