Andrea Petkovic vence e encara Serena Williams em Brisbane

BRISBANE - A norte-americana Serena Williams conheceu neste domingo sua adversária na estreia do Torneio de Brisbane, que está sendo disputado na Austrália. A cabeça de chave número 1, que folgou na primeira rodada, terá pela frente a alemã Andrea Petkovic. A 43.ª do ranking mundial venceu na primeira rodada outra norte-americana, Bethanie Mattek-Sands, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Este será o segundo duelo entre Serena e Petkovic, sendo que a norte-americana venceu o primeiro, em 2010, em Roma. A número 1 do mundo estreará na temporada 2014 depois de um ano inesquecível em 2013. Ela obteve os títulos de Roland Garros e do US Open e exibiu números assombrosos - ganhou 78 das 82 partidas de simples que disputou e acumulou 11 títulos, um recorde em uma só temporada na sua carreira.

Mas Serena não é a única cabeça de chave do torneio e uma delas já estreou neste domingo. Sétima favorita em Brisbane, a alemã Sabine Lisicki passou pela eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e pegará Stefanie Voegele, que passou por Madison Keys por 2 a 0: 6/4 e 6/3.