Andreev vence na estreia e encara Cilic em Montecarlo

O russo Igor Andreev venceu em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo, neste domingo, e será o primeiro adversário do croata Marin Cilic, cabeça de chave número quatro do torneio de Mônaco. Número 41 do mundo, o russo bateu o italiano Simone Bolelli por 6/3 e 6/4.

O italiano Andreas Seppi também estreou com vitória e contou com o abandono do belga Olivier Rochus no segundo set. Seppi venceu a primeira parcial no tie break por 7/6 (7/3). Na segunda rodada, ele enfrentará o vencedor do duelo entre o espanhol Albert Montañes e o cipriota Marcos Baghdatis.

Ainda neste domingo, o alemão Michael Berrer superou Evgeny Korolev, do Casaquistão, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o argentino Juan Monaco e o finlandês Jarkko Nieminen.