Andrey Rublev ganha prêmio da ATP como tenista de melhor evolução em 2020

O russo Andrey Rublev foi eleito pela ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) como o tenista com maior evolução na temporada de 2020. O jogador começou o ano em 23º lugar no ranking e terminou na oitava colocação, o que lhe garantiu uma vaga no ATP Finals, em Londres.

Rublev conquistou vitórias importantes, como a obtida nas quartas de final doo torneio de Viena, ao bater o austríaco Dominic Thiem. Ao todo, o jogador de 23 anos conquistou cinco títulos na temporada: Doha, Adelaide, Hamburgo, São Petersburgo e Viena.

"Este prêmio mostra que estamos fazendo um grande trabalho e na direção certa. Ainda temos muitas coisas para serem feitas e estou muito contente por fazer ao lado de Fernando", disse o tenista, referindo-se a Fernando Vicente, eleito o melhor treinador do ano, com quem trabalha desde 2016.

Rublev e Vicente estão em Barcelona, onde realizam os treinamentos de pré-temporada com o objetivo de obter melhores resultados nos torneios de ATP 1000 e também nos quatro Grand Slams.