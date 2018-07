Andrezinho sente incômodo e Guilherme ganha chance como titular no Vasco

O meia Andrezinho sentiu um incômodo no músculo adutor e será substituído por Guilherme Costa na semifinal do Campeonato Carioca, sábado, no Maracanã, contra o Fluminense. É o que garantiu nesta sexta-feira o técnico Milton Mendes, que preferiu não fazer mistério sobre a escalação do Vasco.

"O Andrezinho sentiu um incômodo no adutor e achamos por bem deixá-lo descansando. O Guilherme jogará em seu lugar. É um jogador que estava lesionado quando cheguei e que entrou muito bem no jogo passado. Vinha demonstrando nos treinos que merecia uma oportunidade, estava pedindo passagem", comentou o treinador.

A opção por Guilherme, segundo acrescentou Milton Mendes, é para proporcionar velocidade ao Vasco, um componente que pode ser determinante diante da vantagem do empate do Fluminense. "Com ele em campo, nosso time ganha corpo e mais velocidade, pois se trata de um jogador que consegue chegar rápido na defesa e no ataque", explicou.

Sobre o jogo deste sábado, o treinador enalteceu o adversário e seu treinador, Abel Braga, mas ponderou que o Vasco tem condições de superá-los. "O Fluminense é uma boa equipe, bem treinada. O Abel é um treinador com uma experiência vasta, com muitos títulos, um homem respeitado. Vejo um time muito qualificado taticamente", avaliou Mendes. "Teremos dificuldades, mas eles também. Possuímos nossas armas e trabalhamos durante a semana em cima das formas que eles podem entrar em campo."

Ainda nesta sexta-feira, o treinador divulgou a lista de relacionados. E, se Andrezinho foi vetado, o atacante Thalles se recuperou de um problema no tornozelo e ficará como opção no banco.

Confira a lista dos relacionados no Vasco:

Goleiros: Gabriel Félix e Martín Silva;

Laterais: Gilberto, Henrique e Yago Pikachu;

Zagueiros: Jomar, Rafael Marques e Rodrigo;

Volantes: Bruno Gallo, Douglas, Jean e Julio dos Santos;

Meias: Escudero, Guilherme, Nenê e Wagner;

Atacantes: Luis Fabiano, Manga Escobar e Thalles.