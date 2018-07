Andy Murray abre duelo da Copa Davis arrasando croata de 16 anos

UMAG - Andy Murray não teve maiores dificuldades para confirmar o seu favoritismo no jogo que abriu o confronto entre Grã-Bretanha e Croácia, nesta sexta-feira, pelo playoff do Grupo Mundial da Copa Davis. O atual tenista número 3 do mundo arrasou o garoto Borna Coric, de apenas 16 anos, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/0 e 6/3, em Umag (CRO).

Desta forma, Murray garantiu o primeiro ponto para o seu país na série melhor de cinco partidas deste embate, que terá seu segundo duelo ainda nesta sexta-feira. O local Ivan Dodig pegará o britânico Daniel Evans tentando igualar o confronto.

Diante de um rival que completará 17 anos em novembro e ocupa hoje a 525.ª posição do ranking da ATP, Murray aproveitou sete de 15 chances de quebrar o saque do garoto croata, que chegou a aproveitar um de quatro break points, mas não ameaçou o domínio do britânico em nenhum momento.

Murray ainda pôde se dar ao luxo de cometer 48 erros não-forçados, contra 59 de Coric, que fez diante do poderoso adversário a sua estreia em um duelo válido pela Davis.

O confronto entre os dois países está sendo realizado em piso de saibro e essa partida foi a primeira de Murray após a sua eliminação nas quartas de final do US Open, na semana passada. Ele caiu diante do suíço Stanislas Wawrinka, que atropelou o rival ao aplicar 6/4, 6/3 e 6/2 para ir à semifinal do Grand Slam norte-americano, encerrado na última segunda-feira com o título obtido por Rafael Nadal.