Andy Murray aposta que título de Grand Slam está próximo

Murray ficou a dois pontos de acabar com a série invicta de Djokovic na partida do sábado. O tenista número quatro do mundo sacava para vencer a partida, mas viu o sérvio se recuperar e garantir a vitória no tie-break em 6-1, 3-6 e 7-6.

"Eu posso conquistar o Aberto da França se eu jogar o meu melhor e se eu estiver preparado mentalmente e fisicamente", disse Murray, que completa 24 anos neste domingo.

"Acho que estou melhor do que eu jamais estive no saibro. Consegui a combinação certa de como jogar lá e tem algumas coisas que eu definitivamente posso melhorar", acrescentou.

Murray teve uma sequência de resultados ruins depois da derrota para Djokovic na final do Aberto da Austrália no início do ano, mas acredita que sua recuperação já começou a acontecer. "A capacidade de jogar tênis nunca vai embora, você sabe", disse Murray.

Murray confessa que cometeu erros ao planejar o seu ano, mas agora garante que está focado nos quatro Grand Slams.

"Acho que agora estou pronto para ir para o Aberto da França", disse. "Eu estava indo muito bem nos Masters e não tão bem nos Slams. Eu cometi alguns erros me preparando no passado, mas agora na França e em Wimbledon vou jogar o meu melhor tênis."