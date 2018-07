Andy Murray arrasa australiano e vai à 3ª rodada em Paris

PARIS - Andy Murray não teve dificuldades para confirmar o seu favoritismo e garantir vaga na terceira rodada de Roland Garros. Sétimo cabeça de chave do Grand Slam francês, o tenista britânico avançou em Paris ao arrasar o australiano Marinko Matosevic por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 6/3, nesta quinta-feira.

Na última terça, o escocês sofreu um pouco para passar pelo casaque Andrey Golubev, batido por 3 sets a 1, no jogo que marcou seu retorno a Roland Garros. Ele ficou fora da edição anterior da competição para poder se recuperar totalmente de um problema nas costas, visando sua participação em Wimbledon.

E a estratégia acabou sendo bem-sucedida, pois acabou conquistando o título do Grand Slam inglês. Agora com vaga assegurada na terceira rodada na capital francesa, Murray terá como próximo adversário o alemão Philipp Kohlschreiber, que nesta quinta eliminou o usbeque Sergiy Stakhovsky com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/2.

Para se garantir na luta por uma vaga nas oitavas de final, o britânico exibiu uma atuação sólida diante de Matosevic. Além de aproveitar sete de 20 chances de quebrar o saque do adversário, só foi derrotado com o serviço na mão uma única vez em todo o confronto, no qual ainda acumulou nove aces.

Em outro duelo já encerrado nesta quinta em Paris, o italiano Andreas Seppi venceu o argentino Juan Monaco por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/4, e será o adversário do David Ferrer na terceira rodada. Quinto cabeça de chave e atual vice-campeão de Roland Garros, o espanhol eliminou o italiano Simone Bolelli por 3 sets a 0, com 6/2, 6/3 e 6/2, também neste dia de confrontos.