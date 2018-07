Andy Murray arrasa espanhol e está nas oitavas de Wimbledon

Em busca do bicampeonato em Wimbledon, Andy Murray fez mais uma vítima nesta sexta-feira, em Londres, e garantiu seu lugar nas oitavas de final. O britânico arrasou o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2, em apenas 1h35min. Seu próximo adversário será o sul-africano Kevin Anderson, que eliminou o italiano Fabio Fognini por 3 sets a 2.

Exibindo grande forma, Murray voltou a vencer com facilidade, sem sofrer ameaças e sem perder sets, o que já aconteceu com o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic, dois dos principais favoritos ao título.

Nesta sexta, o tenista da Escócia dominou a partida desde o início e só perdeu o saque por duas vezes, quando já tinha boa folga no placar, no segundo e terceiro sets. Incisivo, Murray acumulou 44 bolas vencedoras, contra apenas 18 de Bautista Agut. E também foi melhor no saque, com 11 aces, contra apenas um do rival.

Murray só encontrou dificuldade no fim do terceiro set, quando cai de rendimento e sofreu para fechar o jogo. Ele chegou a abrir 4/0 no placar, mas permitiu a quebra. Ainda em vantagem, hesitou nos pontos finais e precisou de quatro match points para sacramentar a vitória.

Ainda nesta sexta, o búlgaro Grigor Dimitrov protagonizou uma dura batalha contra o ucraniano Alexandr Dolgopolov. Ele avançou às oitavas ao vencer por 3 a 2, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4, 2/6, 6/4 e 6/1. Na sequência, ele vai duelar com o argentino Leonardo Mayer, que derrotou o russo Andrey Kuznetsov por 6/4, 7/6 (7/1) e 6/3.

Em outro jogo desta sexta, o francês Jeremy Chardy bateu o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 6/3, 6/7 (4/7), 6/3 e 6/0. O adversário de Chardy sairá do confronto entre o checo Tomas Berdych e o croata Marin Cilic, que ainda estão se enfrentando nesta tarde.