Andy Murray arrasa francês na estreia em Roland Garros

PARIS - Andy Murray teve uma estreia tranquila em Roland Garros nesta terça-feira. O escocês, número quatro do mundo, derrotou o local Eric Prodon, atual 124.º do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/3, e garantiu vaga na segunda rodada do Grand Slam francês. Murray terá pela frente o italiano Simone Bolelli, que eliminou o canadense Frank Dancevic na estreia, por 3 sets a 1.

Embalado pelos seus últimos resultados no saibro, Murray dominou a partida sem dificuldade. Só encontrou problemas no final do primeiro set, após abrir 4/1. Depois de erros seguidos, o britânico deixou o rival em situação favorável, que chegou a faturar uma quebra de saque, mas reagiu rapidamente e fechou a primeira parcial.

No segundo set, Murray venceu cinco games em sequência e não teve o serviço ameaçado, sem dar esperanças para o francês. Mesmo diante do domínio do número quatro, Prodon obteve nova quebra na terceira parcial, mas novamente não conseguiu manter o ritmo e viu o top 10 fechar o jogo, após 1h44min. Ao todo, Murray registrou 39 bolas vencedoras, contra 17 do tenista local.

Vice-campeão do Aberto da Austrália, o escocês vem se recuperando no circuito depois de acumular quatro derrotas seguidas nos primeiros torneios após o Grand Slam de Melbourne. Murray alcançou às semifinais nos Masters de Montecarlo e Roma, onde esteve muito perto de derrubar o invicto Novak Djokovic, e recuperou a confiança para competir no saibro francês.

Também nesta terça, o croata Ivan Ljubicic estreou com vitória em Roland Garros, ao bater o indiano Somdev Devvarman por 3 a 0, parciais de 6/4, 6/3 e 6/4. Considerado uma das revelações da temporada, o ucraniano Alexandr Dolgopolov também teve boa estreia, ao superar o alemão Rainer Schuettler por 3 a 0: 6/3, 6/3 e 6/1.

Benjamin Becker, outro alemão na chave principal, desistiu do torneio horas antes de fazer sua estreia, por conta de uma lesão no cotovelo esquerdo. Ele iria enfrentar o sueco Robin Soderling, vice-campeão das duas últimas edições de Roland Garros. Becker será substituído pelo americano Ryan Harrison, que enfrentará Soderling ainda nesta terça.