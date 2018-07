Andy Murray avança e encara japonês no Aberto da Austrália

MELBOURNE - O britânico Andy Murray avançou com extrema facilidade para as quartas de final do Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, o número 4 do mundo perdeu apenas dois games para o casaque Mikhail Kukushkin, 92.º colocado no ranking da ATP, e ainda viu o seu adversário abandonar a partida durante o terceiro set, alegando uma contusão.

Murray ficou em quadra por apenas 49 minutos e venceu os dois primeiros sets com um duplo 6/1. Na segunda parcial, o britânico, que está sendo treinado por Ivan Lendl, triunfou no primeiro game. Em seguida, Kukushkin abandonou a partida, o que garantiu a classificação do número 4 do mundo para as quartas de final do Aberto da Austrália.

Na partida desta segunda-feira, Murray venceu todos os games disputados no saque do casaque, com oito quebras de serviço. Mesmo sem conseguir confirmar o seu saque duas vezes, teve o total domínio do duelo, com 17 winners e 15 erros não-forçados, contra cinco bolas vencedoras e 27 equívocos do seu adversário.

Vice-campeão do Aberto da Austrália em 2010 e 2011, Murray ainda busca o seu primeiro título de um Grand Slam. Agora, o britânico vai encarar o japonês Kei Nishikori, 26.º colocado no ranking da ATP, que fez história ao levar o Japão às quartas de final do torneio australiano após 80 anos.

Nishikori, de apenas 22 anos, superou o francês Jo-Wilfried Tsonga, número 6 do mundo e vice-campeão do Aberto da Austrália em 2008, em uma batalha de 3 hora e 30 minutos, que foi marcada pelo forte calor, por 3 sets a 2, com parciais de 2/6, 6/2, 6/1, 3/6 e 6/3.

Nas quartas de final, Nishikori terá mais um desafio complicado, já que o tenista japonês só enfrentou Murray uma vez e foi derrotado nas semifinais do Masters 1000 de Xangai, em outubro de 2011.

Já o espanhol David Ferrer se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália ao superar o francês Richard Gasquet por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/1, em 1 hora e 47 minutos.

O próximo adversário do espanhol sairá do duelo entre o sérvio Novak Djokovic e o australiano Lleyton Hewitt, que será disputado ainda nesta segunda-feira. No ano passado, Ferrer parou nas semifinais do Aberto da Austrália.