Andy Murray bate Ferrer de virada e fatura título em Viena

O britânico Andy Murray conquistou neste domingo o título do Torneio de Viena, na Áustria. Na decisão que colocou frente a frente os dois principais favoritos da competição, ele, cabeça de chave número 2, passou pelo espanhol David Ferrer, número 1, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/2 e 7/5, em 2h41min de partida.

O resultado ainda deixou Murray muito próximo de se garantir no ATP Finals de Londres, que acontecerá em novembro, enquanto Ferrer ficou um pouco atrás do britânico. Os dois, aliás, haviam pedido convites para atuar em Viena justamente para se aproximarem do torneio que conta com os oito melhores tenistas da temporada.

Murray saiu-se melhor, mas quem começou com tudo foi Ferrer, que superou os erros que vinha cometendo para quebrar o adversário no 12.º game e fechar. No segundo set, no entanto, o britânico foi amplamente superior, não teve trabalho para alcançar duas quebras e deixar tudo igual.

Na parcial de desempate, o equilíbrio voltou a dar o tom da partida. Murray conseguiu uma quebra logo de cara, mas Ferrer devolveu, emendou outra em sequência e chegou a ter o saque para fechar a partida. Mas aí foi a vez da reação do britânico, que venceu três games consecutivos para levantar o troféu.

O duelo deste domingo ainda serviu de tira-teima para o confronto direto entre os dois. Agora, Murray acumula oito vitórias em 15 partidas diante de Ferrer. O triunfo garantiu ao britânico apenas seu segundo título em 2014 - o outro foi em Shenzhen -, mas a 30.ª conquista na carreira.