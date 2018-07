Andy Murray bate Gil e encara Rafael Nadal na semi em Montecarlo

O britânico Andy Murray não teve trabalho para derrotar o português Frederico Gil, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas uma hora e 11 minutos. Com o resultado, o tenista avançou para a semifinal do Masters 1.000 de Montecarlo, na qual enfrentará o espanhol Rafael Nadal neste sábado.

Murray teve que lidar com a empolgação de Gil, que saiu do qualifying para ser o primeiro português na história a se classificar para as quartas de final de um Masters 1.000. O número 82 do mundo, no entanto, sucumbiu ao cansaço e não ofereceu resistência para o cabeça de chave número 3 do torneio.

Com o resultado, o britânico repete sua melhor performance em Montecarlo. Em 2009, ele foi eliminado justamente por Nadal, também nas semifinais da competição. Diante do espanhol, aliás, Murray tem retrospecto ruim: em 13 partidas foram apenas quatro vitórias.

Com a passagem à semifinal, o tenista da Escócia encerrou uma série de maus resultados no circuito profissional. Somente neste ano, ele havia sido derrotado na primeira rodada de três torneios: em Roterdã e nos Masters 1.000 de Indian Wells e Miami.

Adversário de Murray na semifinal, Nadal atropelou o croata Ivan Ljubicic nas quartas de final, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/3), também nesta sexta-feira. Na outra semifinal, o austríaco Jurgen Melzer, que eliminou Roger Federer, enfrenta o espanhol David Ferrer.