Andy Murray confirma aquisição de hotel na Escócia

"Restabelecendo o Cromlix como um hotel de luxo líder no coração da comunidade de Dunblane, seremos capazes de atrair novos visitantes para a área, criar novos postos de trabalho e nos concentrar em apoiar outras empresas locais. Tenho o prazer de ter condições de dar algo de volta à comunidade onde eu cresci", completou o atual campeão do US Open e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres.

A previsão é de que o hotel seja reaberto após obras no primeiro semestre de 2014, antes da realização da Ryder Cup, uma competição bienal de golfe por equipes entre Europa e Estados Unidos, que será realizada no próximo ano na Escócia. O local, que será gerido por Murray e pela Inverlochy Castle Management International, recebeu em 2010 o casamento de Jamie Murray, irmão de Andy, com Alejandra Gutierrez.