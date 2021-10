Andy Murray derrota espanhol e vai encarar Zverev na 3ª rodada em Indian Wells

Ex-número 1 do mundo e lutando para voltar à melhor forma física e técnica, o escocês Andy Murray esbanjou experiência neste domingo - chegou até a fazer um ponto com um saque por baixo, muito raro no tênis profissional - para derrotar o espanhol Carlos Alcaraz, de apenas 18 anos, e avançar à terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Em pouco mais de três horas, o atual 121º colocado do ranking da ATP, de 34 anos, ganhou de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2.

Andy Murray conseguiu apenas a sua 11.ª vitória em 20 jogos de primeira linha feitos na temporada 2021. Como defende o título do ATP 250 de Antuérpia, na Bélgica, de 2019, o escocês corre o risco de perder mais postos no ranking na atualização que será divulgada no próximo dia 18, logo após o término do Masters 1000 de Indian Wells.

Seu adversário pela terceira rodada, nesta segunda-feira será o alemão Alexander Zverev, atual número 4 do mundo, que confirmou o favoritismo e derrotou a sensação americana Jenson Brooksby, 79.º colocado. Em sua estreia no torneio na Califórnia, o cabeça 3 sofreu com a lentidão do piso e a atuação empolgada do adversário e venceu por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1.

Contra Andy Murray, Alexander Zverev perdeu os dois confrontos diretos já realizados, ambos em piso sintético. O ex-número 1 venceu com facilidade no Aberto da Austrália de 2016 e em três sets no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, do ano passado.

Dois espanhóis venceram neste domingo pela segunda rodada. Cabeça 12, Pablo Carreño Busta fez a sua estreia e não houve sustos na vitória sobre o equatoriano Emilio Gomez, vindo do qualifying, por 2 sets a - com parciais de 6/1 e 6/4. Já Albert Ramos Viñolas ganhou de mais um nome da nova geração. Depois de tirar o italiano Lorenzo Musetti na abertura da chave, se impôs diante do canadense Felix Aliassime e eliminou o cabeça 7 com o placar de 6/4 e 6/2.

Também venceram neste domingo os italianos Matteo Berrettini e Jannik Sinner e o francês Gael Monfils, que não perderam sets em suas estreias no Masters 1000 de Indian Wells. Outro que passou foi o experiente sul-africano Kevin Anderson, próximo rival de Monfils.

FEMININO

No dia em que comemora um ano exato do seu inesperado e espetacular título em Roland Garros, em Paris, na França, a polonesa Iga Swiatek teve excelente atuação para garantir lugar nas oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells.

Pela segunda vez, repetindo resultado do US Open do ano passado, ela superou a russa Veronika Kudermetova, 31.ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Sua adversária será a letã Jelena Ostapenko, que ganhou da casaque Yulia Putintseva por 2 a 1 - parciais de 6/3, 2/6 e 6/3.

Esta é a primeira vez que Swiatek disputa a chave principal de Indian Wells. Aos 20 anos, ela busca o terceiro título da temporada e o segundo sobre quadras sintéticas, depois de faturar o WTA 500 de Adelaide, na Austrália, em fevereiro.

Também com dificuldades, a ucraniana Elina Svitolina, cabeça 4, passou ás oitavas de final ao derrotar de virada a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/3).

E o domingo não foi bom para as tenistas da Romênia. Cabeça de chave número 11, Simona Halep caiu para a belarussa Aliaksandra Sasnovich por 2 sets a 0 - parciais de 7/5 e 6/4 - e Irina Begu perdeu para a americana Shelby Rogers por 6/0 e 6/2.