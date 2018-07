Andy Murray derrota russo na estreia do Masters de Xangai

O britânico Andy Murray confirmou favoritismo nesta terça-feira ao avançar à segunda rodada do Masters 1000 de Xangai. Ele estreou na competição chinesa vencendo o russo Teymuraz Gabashvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, após uma hora e 24 minutos de confronto.

Com a vitória, o escocês se credenciou para encarar na próxima fase o polonês Jerzy Janowicz, que nesta terça derrotou o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 7/5 e 7/6 (8/6).

Murray, 11º cabeça de chave em Xangai, começou o jogo diante de Gabashvili de forma arrasadora. Absoluto com o saque na mão, ainda aproveitou três de seis chances de quebrar o serviço do adversário para fechar a parcial em 6/1.

Já no segundo set, Murray caiu bastante de rendimento e chegou a ser superado por duas vezes quando sacou, mas converteu três de nove break points para assegurar o 7/5 que liquidou o confronto diante do atual 55º colocado do ranking mundial.

SURPRESA E GESTO OBSCENO

Na grande surpresa do dia no Masters de Xangai, o italiano Fabio Fognini, 17º colocado do ranking mundial, foi eliminado pelo chinês Chuhan Wang, atual 553º tenista da ATP. O jogador da casa venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, naquele que foi seu jogo de estreia em um torneio do circuito principal da ATP.

Logo após o fim partida, Fognini, conhecido também pelo seu temperamento explosivo, chegou a dar um pequeno esbarrão no chinês quando os dois se cruzaram após o tradicional cumprimento na rede após o término do jogo. Em seguida, irritado e decepcionado com sua derrota, chegou a fazer um gesto obsceno ao exibir o dedo médio de uma das mãos para os torcedores chineses.

Com o surpreendente triunfo na estreia, Wang garantiu vaga na segunda rodada e terá como próximo rival o tunisiano Malek Jaziri, que na estreia derrotou o norte-americano Donald Young por 7/5 e 6/4.

Outro cabeça de chave eliminado na estreia nesta terça-feira foi o letão Ernests Gulbis, 12º pré-classificado, que caiu por 6/4 e 6/1 diante do russo Mikhail Youzhny. Assim, o tenista da Rússia pegará na próxima fase o croata Ivan Dodig, que iniciou sua campanha batendo o uruguaio Pablo Cuevas por 7/5 e 6/2.

Martin Klizan, Feliciano Lopez, Steve Johnson, Julien Benneteau, Gilles Simon, France, Guillermo Garcia-Lopez, Ivan Dodig e Vasek Pospisil foram outros tenistas que estrearam com vitória nesta terça em Xangai. Já o croata Ivo Karlovic passou já à terceira rodada.