Andy Murray desperdiça 7 match-points e cai na primeira fase do Masters 1000 de Paris

O atual 144º colocado do ranking da ATP, o ex-número 1 Andy Murray sofreu mais um baque nesta segunda-feira. Ele foi eliminado na primeira fase do Masters 1000 de Paris ao ser superado pelo alemão Dominik Koepfer, 58º, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 7/6 (11/9).

O duelo de 3h01 foi digno de filme. Convidado para participar do evento, o britânico era o azarão e vendeu caro a derrota. Murray evitou a derrota no segundo set, quando a partida apontava 5/4 a favor do alemão. No entanto, desperdiçou um total de sete match points no tie-break, o que acabou custando a sua eliminação.

Bicampeão olímpico, Murray não vem realizando uma grande temporada. Além de desistir do sonho da terceira medalha de ouro, o ex-número 1 caiu nas oitavas de final no ATP 500 de Viana e viveu nova eliminação precoce nesta segunda-feira.

Logo de cara, Murray teve dois saques quebrados e viu o adversário fechar o primeiro set por 6/4, mesmo após ter evitado um break-point de Koepfer.

Tudo levava a crer que o alemão fecharia a partida com facilidade, até que entrou a experiência do britânico. Koepfer chegou a abrir 4/2, mas teve saques consecutivos quebrados e viu Murray virar o set por 7/5.

No set final, Murray chegou a fazer 5/4, mas desperdiçou dois match-points e levou a decisão para o tie-break. Na hora de fechar a partida, o britânico cometeu uma falha atrás da outra. Com isso, Koepfer começou a ser mais agressivo e aproveitou a chance que teve para definir o triunfo.