Andy Murray deve ser o próximo número 1 do mundo, diz Guga

SÃO PAULO - Gustavo Kuerten é o único sul-americano entre os 16 tenistas que terminaram uma temporada como número 1 do mundo nos 40 anos de existência do ranking da ATP. Para o ex-atleta, o escocês Andy Murray deve ser o próximo a chegar à ponta do tênis mundial.

"Acho que, com chances reais, Murray seria o próximo, sem sombra de dúvida. Ele deve estar tendo essa sensação. O Murray já passou pelo maior desafio, que é ganhar um Grand Slam em casa. Se o Djokovic não jogar tão bem um ano ou ele mesmo continuar melhorando, a tendência é ser o próximo", afirma.

O brasileiro chegou à liderança do ranking ao vencer a Masters Cup, em Lisboa, em 2000. "Foi o momento mais grandioso da minha carreira, ganhar do Sampras e do Agassi em dias seguidos", comenta. Ele ainda recorda o processo até atingir o auge: "Aos pouquinhos vai chegando, você fica entre os dez melhores, entre os cinco e começa a conquistar títulos com frequência. Não sobra mais nada, só ser número 1 do mundo."

Andy Murray é o segundo colocado no ranking da ATP, com 9.360 pontos, atrás apenas do sérvio Novak Djokovic, com 12.310 pontos. O britânico é seguido pelos espanhóis David Ferrer, com 7.120, e Rafael Nadal, com 6.860.