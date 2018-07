Andy Murray e Robin Soderling vencem e avançam em Roland Garros

PARIS - Respectivos quarto e quinto cabeças de chave em Roland Garros, o britânico Andy Murray e o sueco Robin Soderling confirmaram favoritismo sem maiores problemas nesta quinta-feira, em Paris, e garantiram vaga na terceira rodada do Grand Slam francês.

Murray teve um pouco mais de dificuldades do que o tenista da Suécia para triunfar, mas se classificou ao bater o italiano Simone Bolelli por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 6/4 e 7/5. Com isso, lutará por um lugar nas oitavas de final contra o vencedor do confronto entre o francês Arnaud Clement e o alemão Michael Berrer, também programado para esta quinta.

Já Soderling superou o espanhol Albert Ramos-Vinolas com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4 e espera pela definição do ganhador do duelo entre o cipriota Marcos Baghdatis e o argentino Leonardo Mayer, também nesta quinta.

Outro cabeça de chave que já assegurou vaga na terceira rodada nesta quinta-feira é o norte-americano Mardy Fish. Pré-classificado como décimo maior favorito ao título, ele bateu o holandês Robin Haase por 3 sets a 0, com 7/6 (7/1), 6/2 e 6/1, e se credenciou para encarar quem se sair melhor no duelo francês entre os franceses Jeremy Chardy e Gilles Simon.

O espanhol Fernando Verdasco, por sua vez, confirmou a sua condição de 16.º cabeça de chave diante do belga Xavier Malisse. Ele chegou a ser derrotado por 6/4 no primeiro set, mas depois liquidou o jogo com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/1. Desta forma, o tenista da Espanha irá enfrentar na terceira rodada o croata Ivan Ljubicic, que bateu o norte-americano Sam Querrey por 7/6 (7/2), 6/4 e 6/4.

Outro confronto da próxima fase definido nesta quinta é o que irá reunir o colombiano Alejando Falla e o polonês Lukasz Kubot. O primeiro deles avançou à terceira rodada ao vencer o alemão Florian Mayer por 3 sets a 1, com 4/6, 7/6 (7/4), 6/1 e 6/2. Já o segundo derrotou o argentino Carlos Berlocq por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 6/3.