Andy Murray e Tomas Berdych vencem fácil em duelos da Copa Davis

SAN DIEGO - Dois dos principais tenistas da atualidade, Andy Murray e Tomas Berdych não tiveram problemas para confirmar favoritismo em jogos desta sexta-feira, válidos pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. Atual sexto colocado do ranking mundial, o escocês venceu Daniel Young por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/3, em San Diego, e abriu 1 a 0 para a Grã-Bretanha sobre os Estados Unidos na melhor de cinco jogos entre os dois países. Já o atual sétimo da ATP também arrasou ao derrotar Igor Sijsling por 6/3, 6/3 e 6/0 e empatar em 1 a 1 o duelo que a atual campeã República Checa trava com a Holanda, em casa, na cidade de Ostrava.

Eliminado pelo suíço Roger Federer no último Aberto da Austrália, Murray precisou de apenas uma hora e 38 minutos para liquidar o atual 79º tenista do mundo, que atua nas partidas de simples porque os Estados Unidos estão desfalcados de seu principal jogador, John Isner, hoje 13º do mundo.

Sem ter o seu saque quebrado nenhuma vez no duelo, Murray aproveitou seis de 11 break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos nesta sexta, que contará ainda com a partida entre o local Sam Querrey e o britânico James Ward fechando o primeiro dia de duelos entre os dois países.

Já Berdych entrou em quadra pressionado a conquistar uma vitória depois que Robin Haase venceu Radek Stepanek por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 6/4, 6/7 (4/7), 6/2 e 6/1, e abriu 1 a 0 para a Holanda. E, conforme já era esperado, ele não enfrentou grande resistência do atual 62º colocado do ranking mundial. Absoluto com o saque na mão, o número 1 checo aproveitou seis de 16 chances de quebrar o serviço do rival para liquidar a partida em uma hora e 42 minutos.

Para este sábado, no jogo que desempatará a série melhor de cinco partidas entre as duas nações, Lukas Rosol e Jiri Vesely estão pré-escalados para encarar os holandeses Thelmo De Bakker e Jean Julien, mas com frequência Berdych e Stepanek são escolhidos de última hora para os jogos de duplas do país na Davis.

ALEMANHA X ESPANHA

Em outro confronto da Davis com duelos encerrados nesta sexta-feira, a Alemanha abriu 2 a 0 sobre a Espanha, jogando em Frankfurt, e ficou muito próxima das quartas de final. Primeiro Philipp Kohlschreiber bateu Roberto Bautista Agut com facilidade, por 3 a 0, com 6/2, 6/4 e 6/2, antes de Florian Mayer levar a melhor sobre Feliciano López em um duro jogo de cinco sets, no qual o tenista da casa triunfou com parciais de 7/6 (8/6), 7/6 (7/4), 1/6, 5/7 e 6/3.

Sem contar com seus principais tenistas, entre eles o líder do ranking mundial, Rafael Nadal, a Espanha entrou muito enfraquecida neste confronto diante dos alemães, que poderão eliminar o rival nas duplas neste sábado, para quando está previsto o confronto Daniel Brands/Tommy Haas x David Marrero/Fernando Verdasco.

ARGENTINA X ITÁLIA

Atuando em piso de saibro, em Mar del Plata, Argentina e Itália fecharam empatadas em 1 a 1 o primeiro dia do confronto entre os dois países pela elite da Davis nesta sexta. Carlos Berlocq venceu Andreas Seppi ao vencer por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/0, 6/2 e 6/1, para colocar os argentinos na frente. Porém, logo em seguida Fabio Fognini fez valer a sua condição de atual 15º tenista do mundo ao bater Juan Monaco por 3 sets a 0, com 7/5, 6/2 e 6/2.

Neste sábado ocorre a partida de duplas para a qual Eduardo Schwank e Horacio Zeballos estão pré-escalados para pegar Simone Bolelli e Filipo Volandri. Assim como ocorre com a Espanha e a Sérvia, que também não tem Novak Djokovic no embate que trava com a Suíça, os argentinos estão desfalcados de seu principal tenista: Juan Martín del Potro.