Andy Murray e Venus Williams recebem convite para disputar o Torneio de Wimbledon

Ex-números 1 do mundo e campeões em Wimbledon, o britânico Andy Murray e a americana Venus Williams receberam nesta quarta-feira convites da organização para disputarem a chave principal do Grand Slam em Londres, que está previsto para começar no próximo dia 28.

Melhor tenista britânico da história, Andy Murray colocou um ponto final em um jejum de 80 anos ao conquistar o título em 2013, depois de perder a final de 2012, e ainda em 2016. Atualmente, o ex-número 1 do ranking ocupa o 124.º lugar na lista da ATP e nesta semana está disputando o ATP 500 de Queen's, em Londres - venceu na estreia.

Quanto a Venus Williams, a americana venceu por cinco vezes em Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007 e 2008) e disputou outras quatro finais (2002, 2003, 2009 e 2017). Aos 40 anos, a tenista figura na 103.ª posição do ranking da WTA, que por muito pouco não lhe permitiu entrar diretamente na chave principal de simples.

Para o quadro masculino foram ainda anunciados os convites para o jovem espanhol Carlos Alcaraz e os britânicos Liam Broady, Jay Clarke e Jack Draper, ficando ainda por anunciar mais oito indicações, enquanto que para a competição feminina a organização deu vagas às locais Katie Boulter, Jodie Burrage, Harriet Dart, Francesca Jones e Samantha Murray.

Neste ano, o Torneio de Wimbledon, que não foi disputado em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, terá 50% da capacidade de lotação até aos dias das finais, quando será permitida a presença de 15 mil pessoas na quadra central do All England Club.