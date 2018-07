Andy Murray elimina Mónaco e vai à decisão do Masters de Xangai

XANGAI - O britânico Andy Murray passou pelo argentino Juan Mónaco por 2 sets a 0, com parciais 6-4 e 6-1, e se garantiu na decisão do Masters 1.000 de Xangai.

Com relativa tranquilidade, Murray precisou de uma hora e 26 minutos para bater Mónaco, e agora espera a partida entre o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic, uma repetição das semifinais do último Aberto dos Estados Unidos, para conhecer seu adversário.

Mostrando grande forma, Murray chegou à decisão sem perder nenhum só set. Nas quartas, precisou de apenas 55 minutos para eliminar o francês Jo-Wilfred Tsonga, enquanto Mónaco ficou quase três horas na quadra para eliminar o austríaco Jürgen Melzer, chegando à primeira semifinal de um Masters 1.000 em sua carreira.

A diferença no desgaste foi notada no jogo deste sábado, quando Murray sempre manteve o controle do placar, se destacando principalmente no segundo set.