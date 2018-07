Andy Murray fará final em Brisbane contra Dolgopolov

Para avançar à decisão, Murray quase não teve trabalho. No primeiro set, ele venceu 18 de 19 pontos de serviço e atropelou o jovem australiano. Depois, no segundo set, o britânico precisou apenas confirmar o bom momento com uma série de aces - foram 13 no total. Agora treinado pelo ex-número 1 do mundo, Ivan Lendl, o britânico vai atrás do 22.º título de sua carreira. Sua meta, porém, é brigar pelo primeiro Grand Slam, no Aberto da Austrália.

Seu adversário na decisão em Brisbane será Alexandr Dolgopolov, que começa o ano como número 15 do mundo. Neste sábado, o ucraniano passou pelo francês Gilles Simon, o 12.º no ranking da ATP, por 6/3 e 6/4, em uma hora e 22 minutos de partida.

Quarto melhor do mundo, Murray tem vantagem história sobre o ucraniano de 23 anos. Até agora foram dois confrontos, ambos com vitórias do tenista britânico. Finalista do Aberto do Brasil no ano passado, Dolgopolov vai disputar apenas a terceira decisão de sua carreira. Ele foi campeão em Umag, no ano passado.