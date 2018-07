Andy Murray ganha de Richard Gasquet e avança à decisão em Miami

MIAMI - O britânico Andy Murray teve que suar muito, nesta sexta-feira, para conseguir a classificação à decisão do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, o segundo da temporada de 2013. Na semifinal contra o francês Richard Gasquet, que já havia surpreendido outros favoritos ao título - casos do checo Tomas Berdych e do espanhol Nicolas Almagro -, o atual número 3 do mundo ganhou de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 6/2.

Na final, marcada para domingo, a promessa é que Murray tenha que encarar mais um grande desafio pela frente. O seu adversário será o espanhol David Ferrer, quinto colocado do ranking mundial da ATP, que mais cedo despachou o veterano alemão Tommy Hass também por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3.

Murray já disputou 11 partidas contra Ferrer, seu oponente na grande decisão, no circuito profissional da ATP e o representante da Grã-Bretanha levou a melhor em seis delas. No ano passado, uma vitória para cada lado, visto que o espanhol venceu em Roland Garros e o britânico saiu vitorioso em Wimbledon.