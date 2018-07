Andy Murray ganha o 11º lugar de Tsonga e Goffin sobe no ranking

Estadão Conteúdo 22 Setembro 2014 | 10h26

Djokovic soma 12.150 pontos, seguido pelo espanhol Rafael Nadal, com 8.665, e do suíço Roger Federer, com 8.170. Inalterado, o Top 10 é completado, em ordem, pelo suíço Stan Wawrinka, pelo espanhol David Ferrer, pelo canadense Milos Raonic, pelo checo Tomas Berdych, pelo japonês Kei Nishikori, pelo croata Marin Cilic e pelo búlgaro Grigor Dimitrov.

O 11º colocado do ranking agora é o britânico Andy Murray, que atingiu tal posto mesmo sem entrar em quadra, se aproveitando da eliminação do francês Jo-Wilfried Tsonga nas quartas de final em Metz, torneio que havia sido vice-campeão no ano passado. A distância de Murray para o Top 10, porém, ainda é grande, de 575 pontos.

O belga David Goffin, que foi campeão na França, subiu 13 posições e agora está em 32º lugar, na sua melhor posição na lista, embalado pelo seu ótimo momento, com 34 vitórias nas últimas 36 partidas, o que lhe rendeu cinco títulos, sendo três de competições de nível challenger e dois de torneios da ATP, em Metz e Kitzbuhel.

Derrotado na decisão do torneio francês por Goffin, o português João Sousa está bem próximo do belga após subir três posições no ranking e atingir a 35ª colocação no ranking. Já o francês Gael Monfils subiu duas posições e agora está na 16ª colocação no ranking após ser semifinalista em Metz.

Mesmo sem jogar, o brasileiro Thomaz Bellucci subiu três posições e agora ocupa a 79ª colocação na lista, com 668 pontos. Nesta semana, ele participará do Challenger de Orleans, na França, com estreia marcada para esta segunda-feira diante do local Marc Gicquel.

Já João Souza atingiu a 101ª posição no ranking, com 573 pontos após ser semifinalista do Challenger de Quito e está a dois pontos de retornar ao Top 100.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP: