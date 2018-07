Andy Murray ganha outra e vai às quartas de final em Londres

Atual campeão, o tenista escocês Andy Murray voltou a ganhar nesta segunda-feira e garantiu sua presença nas quartas de final de Wimbledon. Mantendo a boa campanha no terceiro Grand Slam da temporada, disputado em Londres, na Inglaterra, ele somou sua quarta vitória seguida, ainda sem perder um set sequer. Dessa vez, foi contra o sul-africano Kevin Anderson.

Em mais um dia em que a programação de Wimbledon foi atrapalhada pela chuva em Londres, assim como já tinha acontecido no último sábado, Murray precisou de 2 horas e 32 minutos para derrotar Anderson por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (8/6). Assim, o escocês somou sua segunda vitória em três jogos disputados no circuito diante do atual número 18 do mundo.

Assim, mesmo jogando com o teto fechado na quadra central do All England Club, por causa da chuva desta segunda-feira em Londres, Murray chegou às quartas de final de Wimbledon pela sétima temporada seguida. Agora, o número 5 do mundo espera a definição do seu próximo adversário, que sairá do jogo entre o argentino Leonardo Mayer e o búlgaro Grigor Dimitrov.

Em outros jogos do dia pela chave masculina de Wimbledon, o croata Marin Cilic derrotou o francês Jeremy Chardy por 7/6 (10/8), 6/4 e 6/4, o espanhol Feliciano Lopez ganhou do norte-americano John Isner por 6/7 (8/10), 7/6 (8/6), 7/6 (7/3) e 7/5, o suíço Stanislas Wawrinka venceu o usbeque Denis Istomin por 6/3, 6/3 e 6/4 e o japonês Kei Nishikori eliminou o italiano Simone Bolelli por 3/6, 6/3, 4/6, 7/6 (7/4) e 6/4.