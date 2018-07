Andy Murray inicia defesa de título com fácil vitória

NOVA YORK - O britânico Andy Murray teve de esperar muito, dois dias e mais a chuva que atrasou bastante a programação de jogos nesta quarta-feira, mas não teve trabalho para iniciar a sua defesa do título do US Open da temporada passada com uma fácil vitória. Diante do francês Michael Llodra, o atual número 3 do ranking mundial da ATP ganhou por 3 sets a 0 - com parciais de 6/2, 6/4 e 6/3, em 1 hora e 38 minutos.

Na segunda rodada, Murray terá pela frente o argentino Leonardo Mayer, que nesta quarta surpreendeu o romeno Victor Hanescu por 3 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 6/4, 3/6 e 7/6 (7/4).

Outro cabeça de chave vitorioso em sua estreia foi o suíço Stanislas Wawrinka. Nono pré-classificado, o tenista da Suíça ganhou do checo Radek Stepanek por 3 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/2), 6/3 e 6/2.

No entanto, nem tudo foram flores para os cabeças de chave, pois dois deles foram eliminados. O italiano Fabio Fognini, o 16.º pré-classificado, caiu diante do norte-americano Rajeev Ram por fáceis 3 sets a 0 (6/1, 6/2 e 6/2) e o austríaco Jurgen Melzer (cabeça 29) perdeu para o russo Evgeny Donskoy por 7/5, 6/3 e 7/6 (7/3).