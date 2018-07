Andy Murray leva susto de Mayer, mas ganha e avança no US Open

NOVA YORK - Atual campeão do US Open, o tenista escocês Andy Murray encaminhava uma vitória tranquila na segunda rodada do torneio, nesta sexta-feira, em Nova York, nos Estados Unidos. Mas chegou a levar um susto do argentino Leonardo Mayer, ao perder o terceiro set, antes de ganhar o jogo por 3 a 1, com parciais de 7/5, 6/1, 3/6 e 6/1.

Número 3 do mundo, Murray tinha conseguido uma vitória por 3 a 0 sobre o francês Michael Llodra na estreia. Nesta sexta-feira, porém, ele não teve a mesma facilidade diante de Leonardo Mayer, que é apenas o 81º colocado no ranking. Mas, depois de 2 horas e 41 minutos de jogo, o escocês consegui passar para a terceira rodada.

Agora, Murray irá enfrentar o alemão Florian Mayer, número 47 do mundo, que também se classificou nesta sexta-feira, ao fazer 3 sets a 0 no norte-americano Donald Young, com parciais de 7/5, 6/3 e 6/4. No histórico do confronto entre eles, são duas vitórias do escocês em dois jogos, além de um WO do tenista da Alemanha.

Outro favorito que avançou nesta sexta-feira na chave masculina do último Grand Slam da temporada foi o checo Tomas Berdych. Número 5 do mundo, ele ganhou do norte-americano Denis Kudla, por 7/6 (7/3), 7/6 (7/3) e 6/3, e vai jogar agora contra o francês Julien Benneteau, que eliminou o compatriota Jeremy Chardy por 6/4, 6/3 e 6/4.