Andy Murray perde de italiano e é eliminado em Queen's; Zverev cai em Halle

Londres - No jogo mais esperado desta quinta-feira no ATP 500 do Queen's, disputado em quadras de grama em Londres, a torcida da casa teve que assistir à eliminação do britânico Andy Murray, que não foi páreo para o italiano Matteo Berrettini, cabeça de chave 1 do torneio, e acabou superado por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/3, após 1 hora e 25 minutos.

Berrettini estava afiado com o saque, que em 58% das vezes sequer foi devolvido pelo ex-número 1 do mundo, sendo 14 destas em aces. Seu primeiro serviço foi fatal, teve média de 218 km/h e lhe rendeu 83% dos pontos disputados. O italiano foi ameaçado apenas três vezes, mas se salvou nos três break-points que encarou e conseguiu três quebras em oito oportunidades.

Seu próximo oponente será mais um tenista da casa. Em busca de um lugar na semifinal, Berrettini enfrentará o britânico Daniel Evans, sexto pré-classificado na competição, em duelo que acontecerá pela primeira vez no circuito profissional.

Evans se garantiu nas quartas de final ao derrotar o francês Adrian Mannarino em dois apertados sets, com placar final de 6/4 e 7/6 (9/7). O tenista da casa precisou de duas quebras para faturar a primeira parcial, já que levou uma de volta, e na segunda teve que salvar dois set points com o saque antes de levar o jogo em um apertado tie-break.

ALEMANHA

A chave de simples no ATP 500 de Halle, também jogado em quadras de grama na Alemanha, não tem sido favorável para os principais favoritos. Dos oito cabeças de chave, apenas o russo Andrey Rublev chegou às quartas de final. O último deles a ser eliminado foi o alemão Alexander Zverev, que nesta quinta-feira perdeu para o francês Ugo Humbert por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 6/3.

Depois de eliminar o atleta da casa, Humbert terá pela frente um embate de jovens com o americano Sebastian Korda, que ganhou de virada do japonês Kei Nishikori, levando a melhor com o placar final de 2/6, 6/3 e 7/5.

Outro classificado às quartas de final é o sul-africano Lloyd Harris, que após bater na estreia o francês Gael Monfils, oitavo favorito, derrotou nesta quinta-feira o eslovaco Lukas Lacko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (10/8).