Murray perde de tenista russo e é eliminado em Washington Na sua primeira competição de preparação para o US Open, Grand Slam em Nova York que começará no próximo dia 31, o britânico Andy Murray se deu mal logo na estreia. Nesta quarta-feira, depois de ser "bye" na primeira rodada, o atual número 3 do mundo perdeu para o russo Teymuraz Gabashvili, apenas o 53.º do ranking da ATP, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/4) -, pela segunda rodada do Torneio de Washington, um ATP de nível 500 disputado em quadras rápidas nos Estados Unidos.