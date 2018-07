Andy Murray perde set, mas vence em retorno a Roland Garros

PARIS - De volta ao saibro de Roland Garros, após ficar de fora em 2013, o tenista escocês Andy Murray perdeu set na rodada de abertura, mas venceu o casaque Andrey Golubev por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/4, 3/6 e 6/3, em 2h35min de partida.

Atual número oito do mundo, Murray está voltando à Paris depois de desistir do Grand Slam francês em 2013. Na ocasião, preferiu ficar afastado para se recuperar totalmente de um problema nas costas. Seu maior objetivo era chegar 100% em Wimbledon, torneio que acabou vencendo.

Em seu retorno, o tenista britânico repetiu na estreia as oscilações nos torneios preparatórios para Roland Garros. Favorito, sofreu cinco quebras de saque, três delas no terceiro set, que acabou perdendo. Irregular no saque, mostrou força na primeira parcial, mas abusou dos erros na terceira.

Assim oscilante, entre 34 erros não forçados (contra 59 do casaque) e 19 bolas vencedoras (35 do rival), avançou bem nos dois sets. Mas tropeçou no terceiro. No quarto, porém, retomou o domínio e aproveitou as falhas do adversário para sacramentar a vitória.

Na segunda rodada, Murray também não terá um rival complicado do outro lado da quadra. Seu adversário vai sair do confronto entre o australiano Marinko Matosevic e o alemão Dustin Brown. Se avançar, poderá cruzar com o embalado alemão Philipp Kohlschreiber, que vem de título em Dusseldorf, na semana passada.

Enquanto o escocês confirmava o favoritismo, o espanhol Nicolas Almagro se despedia de Roland Garros por lesão. Ele não durou nenhum set completo em quadra e abandonou quando perdia por 5/0 do norte-americano Jack Sock. Almagro era considerado um dos principais obstáculos do favorito Rafael Nadal no caminho até o nono título.

Também nesta terça, avançaram o argentino Juan Monaco, o sérvio Dusan Lajovic, o uruguaio Pablo Cuevas, o austríaco Andreas Haider-Maurer, o italiano Simone Bolelli, o usbeque Denis Istomin e o local Axel Michon.