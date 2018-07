Andy Murray quer usar vexame contra Federer como motivação

A derrota para Roger Federer nesta quinta-feira, pelo ATP Finals de Londres, não sairá tão cedo da cabeça de Andy Murray, pelo menos é o que garante o próprio tenista. Jogando diante da sua torcida, o britânico foi arrasado pelo número 2 do ranking em apenas 56 minutos com parciais de 6/0 e 6/1. Com isso, o suíço ficou próximo de aplicar uma 'bicicleta', como é chamada, no tênis, a vitória por um duplo 6/0.

"Não vou tentar esquecer. Quando penso no que aconteceu, vou usar como forma de melhorar. Jamais vou olhar para este jogo de forma positiva, mas preciso usá-lo como motivação para a próxima temporada para fazer algumas mudanças", afirmou Murray após a derrota. O tenista ainda valorizou o longo tempo de treinamentos que terá até voltar a competir e até usou o 'algoz' suíço como exemplo.

"Muitas coisas podem mudar em questão de semanas ou meses no tênis. Roger é um bom exemplo. No ano passado ele sofreu e passou por momentos difíceis com seu corpo", lembrou o tenista, fazendo referência às lesões de Federer na última temporada. Apesar dos problemas, o suíço se recuperou e ainda briga com Djokovic para fechar o ano na ponta do ranking da ATP ao fim do torneio em Londres.