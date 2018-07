Andy Murray sofre, mas estreia com vitória no Torneio de Dubai

DUBAI - O britânico Andy Murray sofreu para confirmar o seu favoritismo nesta terça-feira, mas derrotou o alemão Michael Berrer por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, em sua estreia no Torneio de Dubai. Cabeça de chave número 3 do ATP 500 realizado nos Emirados Árabes, o tenista não jogava desde quando foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic nas semifinais do último Aberto da Austrália.

Com a vitória, Murray enfrentará na segunda rodada o suíço Marco Chiudinelli, que nesta terça superou o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/4, em outro confronto muito equilibrado.

Para justificar o seu favoritismo nesta terça, Murray precisou jogar 2 horas e seis minutos diante de Berrer, que amargou a sua terceira derrota em três confrontos contra o tenista britânico, depois de ter passado pelo qualifying para a chave principal em Dubai.

Logo no início do jogo contra Berrer, Murray teve o seu saque quebrado pelo adversário, mas depois reagiu e aplicou duas quebras para encaminhar a vitória por 6/3 no primeiro set. Na segunda parcial, porém, o alemão devolveu as duas quebras e empatou o confronto ao fazer 6/4. No derradeiro set, os tenistas seguiram instáveis no saque, mas Murray foi um pouco melhor ao conseguir três quebras, contra duas de Berrer, fato que foi decisivo para o triunfo do britânico.

Outros dois duelos já foram encerrados nesta terça em Dubai. Em um deles, o russo Mikhail Youzhny contou com a desistência do francês Richard Gasquet depois de vencer o primeiro set por 6/3. Com isso, ele se credenciou para enfrentar o norte-americano Mardy Fish, sexto cabeça de chave, na segunda rodada. Na estreia, o tenista dos Estados Unidos aplicou duplo 6/1 sobre o alemão Andreas Beck, na segunda-feira.

Outro que se garantiu na segunda rodada nesta terça foi o ucraniano Sergiy Stakhovsky. Ele avançou ao bater o árabe Omar Awadhy por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/2, e irá encarar na segunda rodada ninguém menos do que Novak Djokovic, cabeça de chave número 1 em Dubai e líder do ranking mundial.