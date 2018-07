Andy Murray supera russo em 4 sets e avança às oitavas do US Open

O britânico Andy Murray levou um susto, mas se classificou para as oitavas de final do US Open. Neste sábado, o número 9 do mundo avançou no Grand Slam nova-iorquino ao derrotar o russo Andrey Kuznetsov, 96º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 7/5, 4/6 e 6/2, em 2 horas e 35 minutos.

Garantido nas oitavas de final, Murray agora espera a definição do seu próximo adversário. O britânico terá pela frente o vencedor da partida entre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o espanhol Pablo Carreno Busta.

Murray soma um título do US Open na sua carreira, conquistado em 2012, mas vive um momento difícil após atingir o maior feito da sua carreira, no ano passado, quando foi campeão de Wimbledon. Desde então, o britânico disputou 16 torneios e não chegou a sequer uma final. É esse jejum que ele tenta superar agora em Nova York.

Neste sábado, Murray teve um começo arrasador de partida, tanto que venceu o primeiro set por 6/1 e conseguiu uma quebra de saque logo no primeiro game da segunda parcial. Depois, porém, permitiu a reação de Kuznetsov, que empatou o set em 5/5. O britânico, no entanto, conseguiu uma quebra de saque decisiva para fechar a parcial em 7/5.

No terceiro set, Murray voltou a ter dificuldades. Kuznetsov se aproveitou, abriu 4/1, mas cedeu o empate em 4/4. Depois, o russo acabou vencendo a parcial por 6/4, forçando a realização do quarto set. Dessa vez, Murray não teve qualquer problema para vencer. O britânico abriu 4/1 e fechou a parcial em 6/2 para se garantir nas oitavas de final do US Open.