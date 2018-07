Andy Murray vence Juan Monaco e volta a uma final após 14 meses

Andy Murray voltará a disputar uma final 14 meses depois de se sagrar campeão de Wimbledon em 2013. O escocês fará seu retorno a uma decisão ao derrotar o argentino Juan Monaco por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/0, na madrugada deste sábado, no Torneio de Shenzhen, na China.

Seu adversário na final será o espanhol Tommy Robredo, que avançou na chave ao superar o colombiano Santiago Giraldo, por 6/1 e 6/4, no piso duro do torneio chinês, de nível ATP 250. Será a segunda decisão do espanhol na temporada: foi vice-campeão em Umag, na Croácia, em julho.

Na final deste domingo, Murray não tentará apenas encerrar o jejum de troféus no circuito. Ele também busca ganhar ritmo no piso duro visando a sequência da temporada, que culminará no ATP Finals, em novembro. O escocês ainda busca vaga na competição que poderá disputar diante de sua torcida, em Londres.

Boas apresentações na reta final da temporada compensariam o fraco início, em razão de uma cirurgia nas costas. "Tem sido um ano difícil para mim. Os primeiros meses, de recuperação, foram bem complicados. E eu perdi um pouco da minha confiança. Mas venho me sentindo bem nos últimos meses e espero ter um fim de temporada mais forte", projetou Murray, que chegou a deixar o Top 10 nas últimas semanas - é o atual 11º da lista da ATP.