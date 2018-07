Andy Murray vence Raonic e se mantém vivo no ATP Finals

Depois de ser derrotado pelo japonês Kei Nishikori em sua estreia no ATP Finals, o britânico Andy Murray reagiu nesta terça-feira ao bater o canadense Milos Raonic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em Londres, e seguir vivo na luta por uma vaga nas semifinais do torneio que reúne os melhores tenistas da temporada.

Com o triunfo, o jogador escocês se garantiu no terceiro lugar do Grupo B da competição, agora com uma vitória e uma derrota. Já Raonic acumulou o segundo revés em duas partidas, após ter sido superado por Roger Federer na estreia. Horas mais cedo, o suíço arrasou Nishikori e assegurou a liderança isolada da chave. Beneficiado pela vitória em sets diretos sobre Murray na primeira rodada, o japonês é o atual vice-líder.

Na rodada final deste grupo, Murray terá de encarar Federer, enquanto Nishikori vai enfrentar Raonic. Os dois confrontos estão marcados para esta quinta-feira.

Para respirar na luta por uma vaga nas semifinais, Murray precisou jogar uma hora e 31 minutos nesta terça. Sólido no primeiro set, o britânico não ofereceu nenhuma chance de quebra de saque ao canadense e converteu um de três break points para abrir vantagem e depois fechar em 6/3 com o seu serviço.

Já na segunda parcial, Raonic chegou a quebrar o saque do seu adversário por uma vez, mas o ídolo da torcida local converteu os dois break points cedidos pelo canadense para aplicar o 7/5 que liquidou o confronto.

Essa foi apenas a segunda vitória de Murray em cinco duelos com Raonic, que neste ano levou a melhor sobre o rival no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.