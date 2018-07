Andy Murray vence tenista 2129 do mundo em 37 minutos no Catar

DOHA - O britânico Andy Murray precisou de apenas 37 minutos para avançar na sua partida de estreia no Torneio de Doha, um ATP 250 realizado no Catar. Nesta terça-feira, o número 4 do mundo derrotou o local Mousa Shanan Zayed, 2129.º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/0 - placar conhecido como "bicicleta" no jargão do tênis.

Murray não teve qualquer trabalho para derrotar o adversário, de 19 anos. O britânico venceu 100% dos pontos disputados no seu primeiro serviço contra apenas 25% do tenista catariano. Além disso, ganhou quase o triplo de pontos na partida - 49 a 17 de Zayed - para se garantir na segunda rodada do Torneio de Doha.

Recuperado de uma lesão nas costas que o afastou das quadras por quatro meses, Murray agora espera a definição do seu próximo adversário em Doha. O tenista britânico vai encarar o vencedor do duelo entre o alemão Florian Mayer e o polonês Michal Pryzsiezny.

Também nesta terça, dois tenistas alemães triunfaram em dois sets em Doha. Peter Gojowczyk superou Dominic Thiem (7/5 e 6/0), enquanto Dustin Brown passou pelo croata Ivan Dodig (6/4 e 6/2).