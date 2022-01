Andy Murray vira contra Opelka em Sydney e volta a jogar uma final após dois anos

O britânico Andy Murray continua em semana inspirada no ATP 250 de Sydney, na Austrália, onde nesta sexta-feira conseguiu uma grande virada na semifinal contra o americano Reilly Opelka, cabeça de chave 4 no torneio, vencendo com o placar final de 6/7 (6/8), 6/4 e 6/4, depois de 2 horas e 27 minutos. Assim, o ex-número 1 do mundo encerra um jejum de mais de dois anos sem disputar uma decisão. A última de suas agora 69 finais foi no fim de 2019, quando conquistou o título no ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica.

O potente saque de Opelka, que terminou a partida com 20 aces, foi um grande obstáculo para o escocês superar, mas ele conseguiu incomodar o rival em seus games de serviço, tanto que limitou o rival a um aproveitamento de 67%, enquanto ele próprio teve desempenho bem superior, chegando aos 82%. Murray apostou com sucesso na solidez, apesar de ter 19 winners a menos que o grandalhão americano (29 a 48), compensou com folga nos erros não forçados, anotando somente oito contra 39 de Opelka.

Seu rival na disputa do título será o principal cabeça de chave, o russo Aslan Karatsev, que foi bastante exigido na semifinal desta sexta-feira. O atual número 20 do mundo precisou de mais de três horas para vencer o britânico Daniel Evans, 26.º do ranking, por 6/3, 6/7 (13/15) e 6/3.

Aos 28 anos, Karatsev disputará a sua quarta final de ATP e busca o terceiro título. Surpresa no Aberto da Austrália do ano passado, quando foi do qualifying até a semifinal, o russo manteve o embalo ao longo de toda a temporada, conquistando títulos em Dubai e Moscou e ficando com o vice em Belgrado. O bom desempenho fez com que ele recebesse o prêmio da ATP de tenista que mais evoluiu no último ano.

Karatsev e Murray ainda não se enfrentaram pelo circuito profissional. Enquanto o russo vive o melhor momento da carreira, o britânico tenta se recuperar depois de ter passado por duas cirurgias no quadril nos últimos anos - ocupa atualmente a 135.ª posição. Ele tem 46 títulos no circuito da ATP.

ADELAIDE

Finalistas na semana passada e chegando até a semifinal do ATP 250 de Adelaide nesta sexta-feira, o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig encerraram com balanço positivo a disputa dos preparatórios para o Aberto da Austrália. Nos dois torneios na cidade australiana, realizaram boas campanhas, somando cinco vitórias neste início de temporada.

Em busca da vaga em mais uma decisão, Melo e Dodig - cabeças de chave número 2 - pararam na semifinal diante do holandês Wesley Koolhof e do britânico Neal Skupski (cabeças 3), que marcaram 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/1, após 1 hora e 2 minutos.

"Eles jogaram muito bem. Acho que foram superiores desde o começo. Nós tentamos de todas as formas, mudamos o estilo de jogo. É uma dupla que vem com confiança, foram campeões na semana passada e acabaram aproveitando todas as oportunidades. E nós tivemos uma pequena chance de voltar no jogo no segundo set, mas não conseguimos converter. Realmente, jogaram melhor que a gente hoje (sexta-feira). Agora, amanhã (sábado) é ir para Melbourne, para o nosso principal objetivo, que é o Grand Slam", explicou Melo.

Na chave de simples, o público local viu o australiano Thanasi Kokkinakis aprontar mais uma e avançar à final. Vindo do qualifying, derrotou nesta sexta-feira o croata Marin Cilic, cabeça 4, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (12/10). Vai encarar agora o francês Arthur Rinderknech, que bateu o compatriota Corentin Moutet (algoz do brasileiro Thiago Monteiro nas quartas de final) por 6/1 e 6/3.