Andy Murray volta às quadras com derrota para Jo-Wilfried Tsonga

ABU DABI - Após três meses afastado das quadras, Andy Murray fez seu retorno nesta quinta-feira. O escocês mostrou estar recuperado de uma lesão nas costas, mas não conseguiu superar o francês Jo-Wilfried Tsonga em sua estreia no torneio de exibição de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Murray foi superado por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, e não avançou às semifinais. Com a vitória, Tsonga vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic na sexta-feira. O número dois do mundo fará sua estreia direto nesta fase, assim como o número 1 Rafael Nadal.

O tenista britânico estava sem jogar desde o confronto com a Croácia, pela Copa Davis, no fim de semana do dia 13 de setembro. Na sequência, ele se afastou das competições para passar por uma cirurgia para corrigir um problema crônico nas costas. Por causa do tempo de recuperação, Murray perdeu os últimos torneios do ano, incluindo o ATP Finals.

Mas não deverá ter problemas para jogar o primeiro Grand Slam de 2014, o Aberto da Austrália, logo em janeiro. Antes disso, porém, ele jogará mais uma partida em Abu Dabi, contra o suíço Stanislas Wawrinka nesta sexta-feira - o rival foi derrotado por David Ferrer nesta quinta. Depois, Murray jogará o ATP 250 de Doha, que servirá de preparação para o Aberto da Austrália.

Nesta sexta, a programação inclui ainda o duelo espanhol entre Nadal e Ferrer, às 9 horas (horário de Brasília) e Tsonga contra Djokovic, às 11 horas. Os vencedores vão se enfrentar na final do torneio de exibição, no sábado.