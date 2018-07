Andy Roddick avança, e Gael Monfils desiste de jogar em San Jose

SAN JOSE - O Torneio de San Jose, nos Estados Unidos, perdeu na quarta-feira o seu cabeça de chave número 1, o francês Gael Monfils, por conta de uma lesão, e quase ficou sem o segundo pré-classificado no mesmo dia. O norte-americano Andy Roddick, cabeça de chave número 2, encontrou dificuldades, mas superou o compatriota Dennis Kudla por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 6/4, em partida válida pela segunda-feira.

Monfils, que iria estrear no Torneio de San Jose nesta quinta-feira, anunciou na noite de quarta a sua desistência por conta de uma inflamação no joelho direito. O tenista também deve ficar fora do Torneio de Memphis, após contribuir para o triunfo da França sobre o Canadá na Copa Davis.

Já Roddick sofreu na noite de quarta-feira. O norte-americano machucou o tornozelo direito, caiu na quadra e chegou a gritar de dor. Esta foi a sua primeira partida desde a eliminação na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, quando sofreu uma lesão na coxa direita.

Classificado para as quartas de final, Roddick só voltará a jogar na sexta-feira. O tenista norte-americano, que foi campeão em San Jose em 2004, 2005 e 2008 e vice em 2010, vai enfrentar o vencedor da partida entre o compatriota Michael Russel e o usbeque Denis Istomin.

Atual campeão do Torneio de San Jose, o canadense também avançou às quartas de final ao derrotar o alemão Tobias Kamke por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7). O norte-americano Ryan Harrison se classificou para a segunda rodada em San Jose ao bater o belga Oliver Rochus, cabeça de chave número 8, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. O francês Julien Benneteau avançou na estreia ao vencer o norte-americano Ryan Sweeting por 2 sets a 0, com um duplo 7/6. Já o usbeque Denis Istomin bateu o local Sam Querrey (7/5, 5/7 e 6/3).