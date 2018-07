Anfitriã, Safarova vira sobre Stosur e é campeã em Praga

A checa Lucie Safarova fez a festa da torcida neste sábado ao conquistar o Torneio de Praga, na República Checa. A tenista da casa chegou ao título ao obter grande virada sobre a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/4, em quase duas horas de partida.

"Foi uma grande batalha. É sempre difícil contra ela. Eu esperei pela minha chance e ela surgiu no segundo set", comentou Safarova, após a vitória sobre a experiente rival, ex-número 4 do mundo. "Ainda tive uma boa semana", disse Stosur, campeã do US Open em 2011, apesar do vice-campeonato.

Safarova faturou seu primeiro título da temporada 2016. Ela não vencia desde o troféu conquistado em Doha, em fevereiro do ano passado. No geral, a finalista de Roland Garros em 2015 alcançou seu sétimo título na carreira.

Para brilhar no saibro de Praga, a tenista checa precisou ter paciência neste sábado. Ela começou atrás no placar, quando Stosur faturou uma quebra de saque no início e abriu 2/0, sustentando a vantagem até fechar o primeiro set.

No segundo, porém, a australiana começou a vacilar no saque. Foram, ao todo, sete duplas faltas na partida. Safarova aproveitou o momento favorável e obteve duas quebras de serviço para empatar o duelo.

Na terceira parcial, a anfitriã foi ainda melhor. Sem ter o saque ameaçado, graças ao bom aproveitamento no fundamento (foram 14 aces no jogo), Safarova obteve mais uma quebra sobre Stosur e garantiu vantagem suficiente para levar o set, o jogo e o campeonato.