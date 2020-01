Angelique Kerber abandona jogo do Torneio de Adelaide por lesão lombar

Às vésperas do Aberto da Austrália, Angelique Kerber, campeã do Grand Slam, abandonou um evento preparatório, lesionada. Nesta quarta-feira, a ex-número 1 do mundo e atual 18ª colocada no ranking da WTA, deixou o Torneio de Adelaide quando perdia por 6/3 e 2/0 para Dayana Yastremska (24ª), pelas oitavas de final. Agora, então, a tenista da Ucrânia terá pela frente a croata Donna Vekic.

A lesão de Kerber é lombar, sendo que a alemã recebeu atendimento médico antes de abandonar a quadra. Ela vem tendo um início de temporada difícil, tanto que na semana passada perdeu na primeira rodada do Torneio de Brisbane para a australiana Samantha Stosur.

Número 7 do mundo, a suíça Belinda Bencic se garantiu nas quartas de final ao bater a alemã Julia Görges (38ª) por duplo 7/6. Em busca de uma vaga nas semifinais, ela terá pela frente a norte-americana Danielle Collins (27ª), algoz da compatriota Sofia Kenin (15ª) por 6/3 e 6/1.

Já garantida nas quartas de final, a australiana Ashleigh Barty e a romena Simona Halep conheceram suas próximas rivais em Adelaide. Numero 12 do mundo, a bielo-russa Aryna Sabalenka enfrentará Halep após fazer 7/6 e 6/2 na norte-americana Bernarda Pera (70ª). E após aplicar uma "bicicleta" - duplo 6/0 - na australiana Arina Rodionova (93), a checa Marketa Vondrousova (16ª) medirá forças com Barty.

HOBART

No Torneio de Hobart, o destaque do dia foi a fácil vitória na estreia da cabeça de chave número 1, a belga Elise Mertens. A 17ª colocada no ranking fez 6/1 e 6/0 na eslovaca Viktoria Kuzmova, a número 61 do mundo. A britânica Heather Watson vai ser sua oponente nas quartas de final.

Os outros três confrontos da próxima fase da competição também estão definidos e serão: Elena Rybakina (Casaquistão) x Lizette Cabrera (Austrália), Lauren Davis (Estados Unidos) x Shuai Zhang (China) e Veronika Kudermetova (Rússia) x Garbiñe Muguruza(Espanha).